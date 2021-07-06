Мониторинговая миссия ПАСЕ прибыла в Украину. В Раде назвали цель визита

В Верховной раде сообщили, что мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыла в Украину. Она проверит способность нашего государства выполнять обязательства, взятые при вступлении в Совет Европы.

Указано, что представители ПАСЕ встретились с членами постоянной делегации в Ассамблее и ее руководительницей Марией Мезенцевой.

"Цель миссии - проверить способность Украины выполнять обязательства, которые она взяла на себя при вступлении в Совет Европы. Речь идет о мониторинге реформ судебной власти и децентрализации, успехи в борьбе с коррупцией, о положении нацменьшинств и основах языковой политики", - указано в сообщении.

Мезенцева подчеркнула, что нардепы услышали ряд актуальных вопросов, которые есть у международных партнеров.

"Украина продемонстрировала весомый прогресс в выполнении как новых обязательств, так и постоянных, которые мы брали на себя еще в 1995 году, когда страна вступала в Совет Европы. Надеемся на положительные заключения и отчет, который будет вынесен на рассмотрение ассамблеи в январе 2022 года", - отметила парламентарий.

Нардеп обратила внимание, что в последнем промежуточном отчете Украину признали страной, которая достигает успехов в попытке выполнить возложенные на себя обязательства, но и указали на определенные недостатки в реформировании судебной системы и системы правосудия и умеренные результаты в борьбе с коррупцией.

"Члены мониторинговой миссии ПАСЕ планируют встретиться с главами ряда парламентских комитетов, в частности по вопросам свободы слова, антикоррупционной политики, государственного строительства, правовой политики", - указано в сообщении.

Всего за время визита миссия проведет более 20 встреч с представителями Верховной рады, Кабмина, Офиса генпрокурора, Уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества.