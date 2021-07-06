Моніторингова місія ПАРЄ прибула в Україну. У Раді назвали мету візиту
У Верховній раді повідомили, що моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи прибула в Україну. Вона перевірить здатність нашої держави виконувати зобов’язання, взяті при вступі до Ради Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".
Вказано, що представники ПАРЄ зустрілися з членами постійної делегації в асамблеї та її керівницею Марією Мезенцевою.
"Мета місії - перевірити здатність України виконувати зобов’язання, які вона взяла на себе при вступі до Ради Європи. Йдеться про моніторинг реформ судової влади та децентралізації, успіхи у боротьбі з корупцією, про становище нацменшин та засади мовної політики", - вказано у повідомленні.
Мезенцева підкреслила, що нардепи почули низку актуальних запитань, які є у міжнародних партнерів.
"Україна продемонструвала вагомий прогрес у виконанні як нових зобов’язань, так і постійних, які ми брали на себе ще в 1995 році, коли країна вступала до Ради Європи. Сподіваємось на позитивні висновки і звіт, що буде винесений на розгляд Асамблеї у січні 2022 року", - зазначила парламентар.
Нардеп звернула увагу, що в останньому проміжному звіті Україну визнали країною, що досягає успіхів у намаганні виконати покладені на себе зобов’язання, але й вказали на певні недоліки у реформуванні судової системи й системи правосуддя та помірні результати у боротьбі з корупцією.
"Члени моніторингової місії ПАРЄ планують зустрітися з головами низки парламентських комітетів, зокрема з питань свободи слова, антикорупційної політики, державного будівництва, правової політики", - вказано у повідомленні.
Загалом за час візиту місія проведе понад 20 зустрічей з представниками Верховної ради, Кабміну, Офісу генпрокурора, Уповноваженим з прав людини, САП, НАБУ, ДБР, а також представниками громадянського суспільства.