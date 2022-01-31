Moneyveo: выход на новую работу без стресса

Смена места работы — мероприятие зачастую нервное. Новый коллектив, новые корпоративные правила и культура могут вызывать сильное волнение, а то и страх. При чем это касается не только новой работы, но и новой должности или роли в рамках текущей компании. Ведь за ней стоят новые обязанности и зоны ответственности.

А если ко всему этому еще добавить и удаленную работу? Когда коллег видишь только во время звонков в Zoom или Teams, сложнее влиться в коллектив, а на понимание, того к кому с каким вопросом можно обратиться, уходит в разы больше времени. Переходу в новую, руководящую, должность удаленка тоже добавляет вызовов. Ведь теперь вам надо не только выполнять свои обязанности, но и курировать коллектив на расстоянии.

Чтобы сделать процесс адаптации даже в удаленном формате простым, комфортным и эффективным, в Moneyveo разработали специальные траектории — дорожные карты, состоящие из разных мероприятий, тренингов и курсов, по которым движется член команды в первые месяцы работы на новом месте или в новой должности. Таким образом он знакомится со структурой компании, узнает о ее культуре и ценностях, получает доступ ко всей нужной информации и инструментам. При этом новичка сопровождает наставник, который может ответить на все интересующие вопросы, знакомит с планом задач на испытательный срок и критериями их выполнения.

Задания в траектории разбиты по дням. Благодаря этому у сотрудника не возникает необходимости сразу же разобраться со всем на свете. Напротив, он, как говорится, может “есть слона по кусочкам”. Путь адаптации для нового сотрудника, например, состоит из:

welcome-тренинга;

изучения инструкции по использованию программы Sharing desk, позволяющей каждому члену команды Манивео выбирать, работать из дома или офиса;

ознакомления с инструкциями по использованию корпоративных систем, обеспечивающих доступ ко всем нужным документам и информации;

курса по продуктам компании и много другого.

Все мероприятия из траектории адаптации проходят в online-формате и обеспечивают настолько же полное и быстрое погружение в рабочие процессы, как и в режиме офисной работы. А изучение всей информации из нее не просто полезно для новичка, но и поможет заработать такой вид поощрения, как Veo Coins. Это корпоративная валюта, которая начисляется после успешного выполнения каждого задания в траектории: например, ознакомления с определенными правилами, заполнения рабочих аккаунтов или прохождения опроса.

Кстати, опросы занимают важное место в адаптации, ведь именно в них новый сотрудник может рассказать, испытывает ли он какие-то сложности. А в случае возникновения любых непонятных моментов, разобраться поможет команда people-менеджеров компании.

Разработка плана адаптаций была важным шагом для Moneyveo. Ведь компания активно развивается, постоянно открывает новые вакансии и расширяет штат. А ее политика развития талантов способствует тому, что члены команды получают новые, руководящие, роли.