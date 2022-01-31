Moneyveo: вихід на нову роботу без стресу

Зміна місця роботи — подія найчастіше нервова. Новий колектив, нові корпоративні правила та культура можуть викликати сильне хвилювання, а то й страх. Причому це стосується не лише нової роботи, а й нової посади чи ролі у межах поточної компанії. Адже за нею стоять нові обов'язки та зони відповідальності.

А якщо до цього ще додати і віддалену роботу? Коли колег бачиш тільки під час дзвінків у Zoom або Teams, складніше влитися в колектив, а на розуміння того, до кого з яким питанням можна звернутися, йде в рази більше часу. Переходу в нову, керівну, посаду дистанційка теж додає викликів. Адже тепер вам треба не лише виконувати свої обов'язки, а й курирувати колектив на відстані.

Щоб зробити процес адаптації навіть у віддаленому форматі простим, комфортним та ефективним, у Moneyveo розробили спеціальні траєкторії – дорожні карти, що складаються з різних заходів, тренінгів та курсів, за якими рухається член команди у перші місяці роботи на новому місці або на новій посаді. Таким чином він знайомиться зі структурою компанії, дізнається про її культуру та цінності, отримує доступ до всієї потрібної інформації та інструментів. При цьому новачка супроводжує наставник, який може відповісти на всі запитання, знайомить з планом завдань на випробувальний термін і критеріями їх виконання.

Завдання у траєкторії розбиті по днях. Завдяки цьому у співробітника не виникає потреби відразу ж розібратися з усім на світі. Навпаки, він, як кажуть, може "їсти слона по шматочках". Шлях адаптації для нового співробітника, наприклад, складається з:

welcome-тренінга;

вивчення інструкції щодо використання програми Sharing desk, що дозволяє кожному члену команди Манівео вибирати, працювати з дому чи офісу;

ознайомлення з інструкціями щодо використання корпоративних систем, що забезпечують доступ до всіх необхідних документів та інформації;

курсу по продуктах компанії та багато іншого.

Всі заходи з траєкторії адаптації проходять в online-форматі та забезпечують настільки ж повне та швидке занурення у робочі процеси, як і в режимі офісної роботи. А вивчення всієї інформації з неї не просто корисне для новачка, а й допоможе заробити такий вид заохочення, як Veo Coins. Це корпоративна валюта, яка нараховується після успішного виконання кожного завдання траєкторії: наприклад, ознайомлення з певними правилами, заповнення робочих акаунтів або проходження опитування.

До речі, опитування займають важливе місце в адаптації, адже саме в них новий співробітник може розповісти, чи має він якісь складнощі. А у разі виникнення будь-яких незрозумілих моментів, розібратися допоможе команда people-менеджерів компанії.

Розробка плану адаптацій була важливим кроком для Moneyveo. Адже компанія активно розвивається, постійно відкриває нові вакансії та розширює штат. А її політика розвитку талантів сприяє тому, що члени команди набувають нових, керівних, ролей.