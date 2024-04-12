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Moneyveo визнана Best digital lending company на Ukrainian FinTech Awards 2024

 

Третя щорічна церемонія Ukrainian FinTechAwards 2024 відзначила найкращих представників фінансового сектору України. Її метою було визнання досягнень та інновацій у сфері фінтеху, які визначають майбутнє країни. Під час церемонії було оголошено переможців у 33 номінаціях. Нагороду Best digital lending company отримала компанія Moneyveo, підтвердивши лідерство на ринку українського онлайн-кредитування.


Moneyveo була відзначена за інноваційні цифрові рішення, спрямовані на формування сталої фінансової інклюзії в Україні. Завдяки зручним мобільним застосункам та онлайн-платформам, простому у використанні інтерфейсу, компанія робить процес отримання кредиту швидким та доступним для широкого кола клієнтів.

Варто відмітити, що у 2023 році Moneyveo єдина на ринку небанківського кредитування увійшла до каталогу перспективних IT-проєктів від Мінцифри.

Одним з пріоритетів діяльності Moneyveo є забезпечення високого рівня безпеки особистих даних клієнтів. Вона використовує передові технології шифрування та захисту інформації, щоб гарантувати конфіденційність особистих даних та фінансової інформації користувачів. До речі, у 2019 році компанія впровадила Європейський регламент про захист даних (GDPR) та першою на ринку отримала сертифікат, який підтверджує високі стандарти безпеки платіжних карток – PCI DSS 3.2.1. Щорічно Moneyveo успішно проходить перевірку відповідності вимогам РCI DSS.

"Нагорода Best digital lending company є результатом наполегливої праці усієї команди та інноваційних підходів Moneyveo до цифрового кредитування, – коментує Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo. – З самого початку діяльності компанії, коли ми першими запропонували послугу онлайн-кредитування в Україні, постійно розвиваємо і вдосконалюємо наші процеси, щоб давати користувачам максимальний комфорт та ефективність. Для нас важливо не лише надавати кредити, але й забезпечувати найвищу якість обслуговування та захищати конфіденційність особистих даних. Завжди ставимо клієнта в центр усіх наших дій, працюючи над створенням зручних та безпечних фінансових рішень".

Moneyveo неодноразово підтверджувала лідерський статус, і ця нагорода стала черговим визнанням внеску компанії у розвиток українського ринку фінтех.

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