Moneyveo признана Best digital lending company на Ukrainian FinTech Awards 2024

Третья ежегодная церемония Ukrainian FinTechAwards 2024 отметила лучших представителей финансового сектора Украины. Ее целью было признание достижений и инноваций в сфере финтеха, определяющих будущее страны. Во время церемонии были объявлены победители в 33 номинациях. Награду Best digital lending company получила компания Moneyveo, подтвердив лидерство на рынке украинского онлайн-кредитования.

Moneyveo была отмечена за инновационные цифровые решения, направленные на формирование стабильной финансовой инклюзии в Украине. Благодаря удобным мобильным приложениям и онлайн-платформам, простому в использовании интерфейсу, компания делает процесс получения кредита быстрым и доступным широкому кругу клиентов.

Стоит отметить, что в 2023 году Moneyveo единственная на рынке небанковского кредитования вошла в каталог перспективных IT-проектов от Минцифры.

Одним из приоритетов деятельности Moneyveo является обеспечение высокого уровня безопасности личных данных клиентов. Она использует передовые технологии шифрования и защиты информации, чтобы гарантироватьконфиденциальность личных данных и финансовой информации пользователей. Кстати, в 2019 году компания внедрила Европейский регламент о защите данных (GDPR) и первой на рынке получила сертификат, подтверждающий высокие стандарты безопасности платежных карт – PCI DSS 3.2.1. Ежегодно Moneyveo успешно проходит проверку соответствия требованиям РCI DSS.

"Награда Best digital lending company является результатом упорного труда всей команды и инновационных подходов Moneyveo к цифровому кредитованию, – комментирует Сергей Синченко, СЕО Moneyveo. – С самого начала деятельности компании, когда мы первыми предложили услугу онлайн-кредитования в Украине, постоянно развиваем и совершенствуем наши процессы, чтобы давать пользователям максимальный комфорт и эффективность. Для нас важно не только предоставлять кредиты, но и обеспечивать высокое качество обслуживания и защищать конфиденциальность личных данных. Всегда ставим клиента в центр всех наших действий, работая над созданием удобных и безопасных финансовых решений".

Moneyveo неоднократно подтверждала лидерский статус, и эта награда стала очередным признанием вклада компании в развитие украинского рынка финтех.