Moneyveo стала рятувальним колом у важкі часи

“Мене звати Олена, виховую чотирирічного сина Максима, і, на жаль, війна внесла свої корективи у життя моєї сім'ї, як і в життя всіх українських родин. До початку повномасштабного вторгнення я працювала в Чернігові менеджером в меблевій компанії, чоловік мав невеличкий бізнес, а Максим ходив в дитячий садочок. Але 5 місяців тому мій чоловік пішов на війну, а мене в цей час скоротили – і я стала безробітною. Без чоловіка поруч, з сином на руках, розгублена, я була в розпачі. Проте треба було брати себе в руки. Наші заощадження швидко закінчилися, і я розуміла, що скоро не зможу забезпечити навіть найнеобхідніші потреби для сина: їжу, одяг”.

З таким запитом кілька місяців тому до нас звернулась нова клієнтка. З її дозволу ми ділимося цією історією, зберігаючи конфіденційність і не розголошуючи її прізвища.

“Треба було щось робити. Я почала шукати варіанти швидкого вирішення нашої фінансової проблеми й натрапила на рекламу Манівео. Спочатку я сумнівалася, чи варто брати кредит. Я почитала на форумах різні негативні історії, але оскільки в банку мені відмовили, то в нашій ситуації це був єдиний вихід. Процес отримання кредиту в Moneyveo виявився досить простим і швидким. Я взяла 20 000 грн, щоб забезпечити нас з Максом на час пошуку роботи. Завдяки цьому кредиту я змогла купити продукти, оплатити комунальні послуги та придбати деякі необхідні речі для сина”.

Мова йде про продукт Smart від Moneyveo, який пропонує швидку видачу коштів до 27 000 грн на строк Дисконтного періоду від 1 до 65 днів з можливістю продовження. При першому зверненні процедура оформлення займає близько 10 хвилин, а наступні заявки опрацьовуються за 2 хвилини. Перший кредит надається під 0,01% на день. Продукт користується високим рівнем довіри серед споживачів. Його перевагами є швидкість, конфіденційність, безпека персональних даних та відсутність прихованих комісій.

“Це дало мені можливість шукати нову роботу без постійного стресу та переживань, що завтра ми залишимося без коштів. Кожного дня я переглядала вакансії, надсилала резюме, ходила на співбесіди. Було важко морально, але я розуміла, що не можу здатися. Син мене потребував, тому робила все, що в моїх силах”.

Нещодавно Олена зателефонувала та поділилася, що виплатила кредит і повідомила, що знайшла роботу.

“Коли кредитні кошти майже закінчилися, я нарешті знайшла роботу. Вже працюю, і поступово наше життя налагоджується. Кредит від Moneyveo став для нас рятувальним колом у важкі часи. Хочу ще раз подякувати за підтримку. Добре, що ви є і виручаєте! Все швидко і просто. Щиро раджу!».

Ми раді, що змогли допомогти та бажаємо Олені успіхів на новому робочому місці, фінансової стабільності та досягнень. Дякуємо за довіру до нашої компанії. Працюємо для вас.

Кредитний продукт Smart:

Реальна річна процентна ставка від 3,71 % річних Сума кредиту від 500 грн до 27 000 грн Строк кредитування до 5 років

Істотні характеристики та Попередження про наслідки використання продукту Smart: https://moneyveo.ua/uk/#loan-types

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