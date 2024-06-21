Moneyveo стала спасательным кругом в трудные времена

“Меня зовут Елена, воспитываю четырехлетнего сына Максима, и, к сожалению, война внесла свои коррективы в жизнь моей семьи, как и в жизнь всех украинских семей. До начала полномасштабного вторжения я работала в Чернигове менеджером в мебельной компании, у мужа был небольшой бизнес, а Максим ходил в детский сад. Но 5 месяцев назад мой муж ушел на войну, а меня в это время сократили – и я стала безработной. Без мужа рядом, с сыном на руках, растерянная, я была в отчаянии. Однако нужно было брать себя в руки. Наши сбережения быстро закончились, и я понимала, что скоро не смогу обеспечить даже самые необходимые потребности для сына: еду, одежду”.

С таким запросом несколько месяцев назад к нам обратилась новая клиентка. С ее разрешения мы делимся этой историей, сохраняя конфиденциальность и не разглашая ее фамилии.

“Надо было что-то делать. Я начала искать варианты быстрого решения нашей финансовой проблемы и наткнулась на рекламу Манивео. Сначала я сомневалась, стоит ли брать кредит. Я почитала на форумах разные негативные истории, но поскольку в банке мне отказали, то в нашей ситуации это был единственный выход. Процесс получения кредита в Moneyveo оказался достаточно простым и быстрым. Я взяла 20 000 грн, чтобы обеспечить нас с Максом на время поиска работы. Благодаря этому кредиту я смогла купить продукты, оплатить коммунальные услуги и приобрести кое-какие необходимые вещи для сына”.

Речь идет о продукте Smart от Moneyveo, который предлагает скорую выдачу средств до 27 000 грн на срок Дисконтного периода от 1 до 65 дней с возможностью продления. При первом обращении процедура оформления занимает около 10 минут, а последующие заявки прорабатываются за 2 минуты. Первый кредит предоставляется под 0,01% в день. Продукт имеет высокий уровень доверия среди потребителей. Его преимуществами являются быстрота, конфиденциальность, безопасность персональных данных и отсутствие скрытых комиссий.

"Это дало мне возможность искать новую работу без постоянного стресса и переживаний, что завтра мы останемся без средств. Каждый день я просматривала вакансии, посылала резюме, ходила на собеседования. Было тяжело морально, но я понимала, что не могу сдаться. Сын во мне нуждался, поэтому делала все, что в моих силах”.

Недавно Елена позвонила и поделилась, что выплатила кредит и сообщила, что нашла работу.

"Когда кредитные средства почти закончились, я наконец нашла работу. Уже работаю, и постепенно наша жизнь налаживается. Кредит от Moneyveo стал для нас спасательным кругом в трудные времена. Хочу еще раз поблагодарить за поддержку. Хорошо, что вы есть и выручаете! Всё быстро и просто. Искренне советую!».

Мы рады, что смогли помочь и желаем Елене удачи на новом рабочем месте, финансовой стабильности и достижений. Спасибо за доверие к нашей компании. Работаем для вас.

Кредитный продукт Smart:

Реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых Сумма кредита от 500 грн. до 27 000 грн. Срок кредитования до 5 лет

Существенные характеристики и предупреждения о последствиях использования продукта Smart: https://moneyveo.ua/ru/#loan-types

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