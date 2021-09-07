Moneyveo разыгрывает три денежных вознаграждения более 100 000 грн каждое и четыре iPhone 12!

Кто бы не хотел получать деньги даром? А клиенты Манивео имеют такой шанс! Ведь в сервисе со 2 августа по 30 сентября 2021 года действует увлекательная акция – «Кайфуй целый год – Moneyveo платит!». Следовательно, все, кто оформит в этот период кредиты Smart или Comfort, будут иметь возможность выиграть три денежные вознаграждения в размере: 108 000, 144 000 или 180 000 грн. Кроме суперприза, среди участников акции разыграют четыре iPhone 12.

Розыгрыш выплат состоится 5 октября. Видео результатов опубликуют на YouTube-канале Moneyveo, а имена трех счастливчиков объявят на сайте акции. Розыгрыши новых айфонов будут проводиться каждую пятницу: 10, 17, 24 сентября и 1 октября.

Как стать участником акции?

Чтобы принять участие в акции «Кайфуй целый год – Moneyveo платит» и стать счастливым обладателем денежного фонда, нужно оформить кредит Smart или Comfort на странице акции на следующих условиях:

от 9 000 грн на 10 дней и более;

12 000 грн на 20 дней и более;

от 15 000 грн на 30 дней и более.

И тогда, в зависимости от суммы кредита, клиенты получат шанс выиграть денежные выплаты:

9 000 грн/месяц (108 000 грн в год);

12 000 грн/месяц (144 000 грн в год);

15 000 грн/месяц (180 000 грн в год).

Таким образом, трое счастливчиков будут ежемесячно получать доход с ноября 2021-го по октябрь 2022-го. В компании отмечают, что количество попыток побороться за приз неограниченное. То есть, клиент может оформить множество кредитов в акционный период.

А чтобы принять участие в розыгрыше одного из четырех iPhone 12, необходимо оформить кредит Smart или Comfort в период с 1.09 по 30.09.2021 на странице акции – https://moneyveo.ua/ru/--free/. Минимальные сумма и срок: 9000 грн, 10 дней.

Розыгрыши айфонов 12 будут проводить рандомно на протяжении сентября в такой последовательности:

1-й iPhone 12 разыграют 10.09 между клиентами, которые брали кредиты с 1 по 8 сентября.

2-й – 17.09 между теми, кто оформил кредит с 9 по 16 сентября.

3-й – 24.09 между клиентами, которые взяли деньги в период 17-23 сентября.

4-й – 1.10 между теми, кто брал деньги с 24 по 30 сентября.

Имена четырех победителей также объявят на странице акции, а видео розыгрыша можно будет посмотреть на YouTube-канале Moneyveo.

Напомним, компания постоянно удивляет и поощряет своих пользователей интересными предложениями. Так, 4 августа в Moneyveo состоялся розыгрыш трех фиолетовых iPhone 12 в рамках июльской акции "Замени свой телефон на 12-й iPhone!". А в июле были объявлены результаты громкой акции «CabrioЛето», победительница которой получила суперкар – кабриолет Mazda MX-5. И это еще далеко не все креативные идеи, которые команда Манивео успешно воплощает в жизнь.