Moneyveo розігрує три грошові винагороди понад 100 000 грн кожна та чотири iPhone 12!

Хто би не хотів отримувати гроші задарма? А клієнти Манівео мають такий шанс! Адже у сервісі з 2 серпня по 30 вересня 2021 року діє захоплююча акція – «Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!». Відтак, усі, хто оформить у цей період кредити Smart чи Comfort, матимуть нагоду виграти три грошові винагороди у розмірі: 108 000, 144 000 або 180 000 грн. Окрім суперпризу, серед учасників акції буде розіграно чотири iPhone 12.

Розіграш виплат відбудеться 5 жовтня. Відео з результатами опублікують на YouTube-каналі Moneyveo, а імена трьох щасливчиків оголосять на сайті акції. Розіграші новеньких айфонів проводитимуться щоп'ятниці: 10, 17, 24 вересня та 1 жовтня.

Як стати учасником акції?

Щоб взяти участь в акції «Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!» та стати щасливим володарем грошового фонду, треба оформити кредит Smart чи Comfort на сторінці акції на наступних умовах:

від 9000 грн на 10 днів і більше;

від 12 000 грн на 20 днів і більше;

від 15 000 грн на 30 днів і більше.

І тоді, залежно від суми кредиту, клієнти отримають шанс виграти грошові виплати:

9000 грн/місяць (108 000 грн на рік);

12 000 грн/місяць (144 000 грн на рік);

15 000 грн/місяць (180 000 грн на рік).

Тож, троє щасливчиків отримуватимуть щомісячний дохід з листопада 2021-го по жовтень 2022-го. У компанії зазначають, що кількість спроб позмагатися за приз необмежена. Тобто, клієнт може оформити безліч кредитів у акційний період.

А щоб взяти участь у розіграші одного з чотирьох iPhone 12, необхідно оформити кредит Smart або Comfort у період з 1.09 по 30.09.2021 на сторінці акції – https://moneyveo.ua/uk/--free/. Мінімальні сума та строк: 9000 грн, 10 днів.

Розіграші айфонів 12 проводитимуть рандомно впродовж вересня у такій послідовності:

1-й iPhone 12 розіграють 10.09 між клієнтами, які брали кредит з 1 по 8 вересня.

2-й – 17.09 між тими, хто оформив кредит з 9 по 16 вересня.

3-й – 24.09 між клієнтами, які взяли гроші у період 17-23 вересня.

4-й – 1.10 між тими, хто брав гроші з 24 по 30 вересня.

Імена чотирьох переможців також буде оголошено на сторінці акції, а відео з розіграшу можна буде подивитися на YouTube-каналі Moneyveo.

Нагадаємо, компанія постійно дивує і заохочує своїх користувачів цікавими пропозиціями. Так, 4 серпня у Moneyveo відбувся розіграш трьох фіолетових iPhone 12 в межах липневої акції “Заміни свій телефон на 12-й iPhone!”. А у липні було оголошено результати гучної акції «CabrioЛіто», переможниця якої отримала суперкар – кабріолет Mazda MX-5. І це ще далеко не всі креативні ідеї, які команда Манівео успішно втілює у життя.