RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Moneyveo розігрує три грошові винагороди понад 100 000 грн кожна та чотири iPhone 12!

 

Хто би не хотів отримувати гроші задарма? А клієнти Манівео мають такий шанс! Адже у сервісі з 2 серпня по 30 вересня 2021 року діє захоплююча акція – «Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!». Відтак, усі, хто оформить у цей період кредити Smart чи Comfort, матимуть нагоду виграти три грошові винагороди у розмірі: 108 000, 144 000 або 180 000 грн. Окрім суперпризу, серед учасників акції буде розіграно чотири iPhone 12.

Розіграш виплат відбудеться 5 жовтня. Відео з результатами опублікують на YouTube-каналі Moneyveo, а імена трьох щасливчиків оголосять на сайті акції. Розіграші новеньких айфонів проводитимуться щоп'ятниці: 10, 17, 24 вересня та 1 жовтня.

Як стати учасником акції?

Щоб взяти участь в акції «Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!» та стати щасливим володарем грошового фонду, треба оформити кредит Smart чи Comfort на сторінці акції на наступних умовах:

  • від 9000 грн на 10 днів і більше;
  • від 12 000 грн на 20 днів і більше;
  • від 15 000 грн на 30 днів і більше.

І тоді, залежно від суми кредиту, клієнти отримають шанс виграти грошові виплати:

  • 9000 грн/місяць (108 000 грн на рік);
  • 12 000 грн/місяць (144 000 грн на рік);
  • 15 000 грн/місяць (180 000 грн на рік).

Тож, троє щасливчиків отримуватимуть щомісячний дохід з листопада 2021-го по жовтень 2022-го. У компанії зазначають, що кількість спроб позмагатися за приз необмежена. Тобто, клієнт може оформити безліч кредитів у акційний період.

А щоб взяти участь у розіграші одного з чотирьох iPhone 12, необхідно оформити кредит Smart або Comfort у період з 1.09 по 30.09.2021 на сторінці акції – https://moneyveo.ua/uk/--free/. Мінімальні сума та строк: 9000 грн, 10 днів.

Розіграші айфонів 12 проводитимуть рандомно впродовж вересня у такій послідовності:

1-й iPhone 12 розіграють 10.09 між клієнтами, які брали кредит з 1 по 8 вересня.

2-й – 17.09 між тими, хто оформив кредит з 9 по 16 вересня.

3-й – 24.09 між клієнтами, які взяли гроші у період 17-23 вересня.

4-й – 1.10 між тими, хто брав гроші з 24 по 30 вересня.

Імена чотирьох переможців також буде оголошено на сторінці акції, а відео з розіграшу можна буде подивитися на YouTube-каналі Moneyveo.

Нагадаємо, компанія постійно дивує і заохочує своїх користувачів цікавими пропозиціями. Так, 4 серпня у Moneyveo відбувся розіграш трьох фіолетових iPhone 12 в межах липневої акції “Заміни свій телефон на 12-й iPhone!”. А у липні було оголошено результати гучної акції «CabrioЛіто», переможниця якої отримала суперкар – кабріолет Mazda MX-5. І це ще далеко не всі креативні ідеї, які команда Манівео успішно втілює у життя.

Читайте РБК-Україна в Google News