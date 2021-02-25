Moneyveo приняла участие в образовательном проекте ЕМА «Zдолай шахрая»

Лидер рынка небанковского онлайн-кредитования, социально проактивная финтех-компания Moneyveo, присоединилась к участию в проекте Ассоциации ЕМА — образовательной игре «Zдолай шахрая». Цель эксперимента — повысить осведомленность граждан в финансовых вопросах, в частности относительно безопасного пользования платежными инструментами и сервисами.

«ЕМА» — Украинская Межбанковская Ассоциация членов платежных систем. Ее цель — способствовать развитию удобных, надежных безналичных платежных инструментов и сервисов в Украине, предоставлять оперативную информационную поддержку банкам и финансовым компаниям относительно кредитно-платежных операций и борьбы с преступностью в области финансов. Компания Манивео является партнером Ассоциации уже порядка 5 лет.

Для Moneyveo важно, чтобы ее клиенты пользовались сервисом безопасно. Поэтому компания уделяет много внимания защите персональной информации на сайте и каналов обмена данными с пользователями. Участие в проекте «Zдолай шахрая» — один из способов поощрения клиентов к социальным инициативам компании по безопасности, который способствует повышению их финансовой грамотности.

«Мы выражаем благодарность нашему партнеру — компании Moneyveo — за содействие осведомленности пользователей финансовых услуг о методах защиты от кибермошенничества и за распространение среди своих клиентов важной информации об образовательной онлайн-игре "Zдолай шахрая". Победим злоумышленников вместе!» — прокомментировал Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА.

О чем игра?

«Zдолай шахрая» — образовательная игра, созданная Ассоциацией ЕМА благодаря поддержке Агентства США по международному развитию в рамках гранта, предоставленного проектом USAID «Трансформация финансового сектора».

Игра от ЕМА нацелена помочь украинским финансовым компаниям и банкам защитить конфиденциальную информацию клиентов от незаконных действий злоумышленников. Для пользователя финансовых услуг это означает сохранение собственных средств благодаря получению уникального опыта с раскрытием схем и махинаций, в которые он может попасть.

Игра «Zдолай шахрая» состоит из 57 тематических блоков, моделирующих различные виды мошенничества или «социальной инженерии». В частности: скимминг (махинации через банкоматы), вишинг (телефонные звонки), смишинг (отправка SMS от несуществующих банков) и фишинг (имитация сайтов и платежных сервисов). В блоках разоблачаются популярные схемы аферистов: похищение номера SIM-карты или реквизитов банковской карты пользователя; звонки с сообщениями о фейковых выигрышах; ненастоящие розыгрыши призов; получение доступа к звонкам и SMS-паролям от банка клиента; гейминг; установление вирусного программного обеспечения и пр. Также распространены схемы предоставления ложных кредитов нелегальными частными кредиторами или компаниями.

Как принять участие в игре?

Пользователь может испытать себя в ряде ситуаций с вымышленными персонажами, перейдя по ссылке и зарегистрировавшись в игре через Facebook или Google.

Побеждая мошенников, игрок не только повышает свои навыки по финансовой безопасности, но и может претендовать на поощрительный приз. Тем клиентам, которые дошли до уровня «Антишахрай 80 lvl» и получили 17 340 монет, Moneyveo дарит 500 enotcoin — виртуальные игровые «монеты», которые можно обменять на скидки в сервисе. Чтобы получить enotcoin, нужно войти в Личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении до 31 марта 2021 года и отправить скриншот с результатом игры.

Напомним, Манивео — одна из немногих компаний на рынке, которая постоянно внедряет множество интересных образовательных инициатив. В 2020 году совместно с Министерством цифровой трансформации она воплотила два социальных проекта всеукраинского масштаба. В частности: образовательный сериал «Киберняни», нацеленный на повышение финансовой грамотности граждан, и цикл обучающих видео от экспертов компании для предпринимателей «Перевод бизнес-процессов в онлайн». Также Манивео инициировала образовательные программы для студентов НУ «Киево-Могилянская академия» и запустила собственную Академию бизнес-образования Education Lab для штатных работников.