Moneyveo взяла участь в освітньому проєкті ЄМА «Zдолай шахрая»

Лідер ринку небанківського онлайн-кредитування, соціально проактивна фінтех-компанія Moneyveo, долучилася до участі у проєкті Асоціації ЄМА – освітній грі «Zдолай шахрая». Мета експерименту — підвищити обізнаність громадян у фінансових питаннях, зокрема щодо безпечного користування платіжними інструментами і сервісами.

«ЄМА» — Українська Міжбанківська Асоціація членів платіжних систем. Її мета — сприяти розвитку зручних і надійних безготівкових платіжних інструментів та сервісів в Україні, надавати оперативну інформаційну підтримку банкам і фінансовим компаніям щодо безпеки кредитно-платіжних операцій та боротьби зі злочинністю у сфері фінансів. Компанія Манівео є партнером Асоціації вже майже 5 років.

Для Moneyveo важливо, щоб її клієнти користувалися сервісом безпечно. Тому компанія приділяє значну увагу захисту персональної інформації на сайті та каналів обміну даними з користувачами. Участь у проєкті «Zдолай шахрая» — один зі способів заохочення клієнтів до соціальних ініціатив компанії з безпеки, який сприяє підвищенню їх фінансової грамотності.

«Ми висловлюємо подяку нашому партнеру — компанії Moneyveo — за сприяння поінформованості користувачів фінансових послуг про методи захисту від кібершахрайства та за розповсюдження серед своїх клієнтів важливої інформації про освітню онлайн-гру “Zдолай шахрая”. Здолаємо злочинців разом!» — прокоментував Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА.

Про що гра?

«Zдолай шахрая» — освітня гра, створена Асоціацією ЄМА завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Гра від ЄМА має на меті допомогти українським фінансовим компаніям та банкам захистити конфіденційну інформацію клієнтів від незаконних дій зловмисників. Для користувача фінансових послуг це означає збереження власних коштів завдяки отриманню унікального досвіду з розкриттям схем та махінацій, в які він може потрапити.

Гра «Zдолай шахрая» складається з 57 тематичних блоків, що моделюють різні види шахрайства або «соціальної інженерії». Зокрема: скімінг (махінації через банкомати), вішинг (телефонні дзвінки), смішинг (надсилання SMS від несправжніх банків) та фішинг (імітація сайтів і платіжних сервісів). У блоках викриваються популярні схеми аферистів: викрадення номера SIM-картки або реквізитів банківської картки користувача; дзвінки з повідомленнями про фейкові виграші; несправжні розіграші призів; отримання доступу до дзвінків та SMS-паролів від банку клієнта; геймінг; встановлення вірусного програмного забезпечення тощо. Також розповсюджені схеми надання несправжніх кредитів нелегальними приватними кредиторами або компаніями.

Як узяти участь у грі?

Користувач може спробувати себе у низці ситуацій із вигаданими персонажами, перейшовши за посиланням та зареєструвавшись у грі через Facebook або Google.

Долаючи шахраїв, гравець не лише підвищує свої навички з фінансової безпеки, але й може претендувати на заохочувальний приз. Тим клієнтам, котрі дійшли до рівня «Антишахрай 80 lvl» та здобули 17 340 монет, Moneyveo дарує 500 enotcoin – віртуальні ігрові «монети», які можна обміняти на знижки в сервісі. Щоб отримати enotcoin, треба увійти до Особистого кабінету на сайті компанії чи в мобільному додатку до 31 березня 2021 року і надіслати скріншот із результатом гри.

Нагадаємо, Манівео – одна з небагатьох компаній на ринку, яка постійно впроваджує безліч цікавих освітніх ініціатив. У 2020 році спільно з Міністерством цифрової трансформації вона втілила два соціальні проєкти всеукраїнського масштабу. Зокрема: освітній серіал «Кіберняні», спрямований на підвищення фінансової грамотності громадян, і цикл навчальних відео від експертів компанії для підприємців «Переведення бізнес-процесів в онлайн». Також Манівео ініціювала освітні програми для студентів НУ «Києво-Могилянська академія» і запустила власну Академію бізнес-освіти Education Lab для штатних працівників.