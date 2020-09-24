ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Moneyveo поставила в украинские больницы аппараты искусственной вентиляции легких

Пресс-релизы, Четверг 24 сентября 2020 12:19

Количество заболевших Covid-19 увеличивается с каждым днем. На сегодня в Украине зарегистрировано 188 106 лабораторно подтвержденных случая. По данным Кабинета Министров Украины, за сутки заболевает около 3 тыс. людей. Сложности в борьбе с коронавирусом вызывает недостаточное количество необходимого для лечения оборудования. Один аппарат искусственной вентиляции легких стоит примерно 1 млн грн. Социально ответственный бизнес помог в обеспечении оборудованием больниц в тех областях, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.

Moneyveo поставила в украинские больницы аппараты искусственной вентиляции легких

Так, финтех-компания Moneyveo закупила 3 аппарата искусственной вентиляции легких S1200 экспертного класса. Оборудование установили в Киевской городской клинической больнице №9, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице и Черновицкой областной клинической больнице.

«Мы очень благодарны компании Moneyveo за поддержку и помощь в эти трудные времена. Благодаря ответственному бизнесу у нас появился шанс оказывать необходимую помощь нашим пациентам. Спасибо за аппарат ИВЛ экспертного класса он будет спасать жизни людей с COVID-19, которым требуется кислородная поддержка. Это оборудование останется и после окончания пандемии и спасет еще не одну сотню жизней», комментируют врачи Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

Напомним, Манивео — первый украинский сервис онлайн-кредитования, который остается лидером рынка с момента своего основания в 2013 году. В рамках КСО-программы по защите здоровья Манивео помогает реабилитировать украинских бойцов, финансирует строительство центра для проживания онкобольных детей «Дача». Также Moneyveo передала 100 медицинских щитков для работников Бориспольской больницы интенсивного лечения и Винницкой городской клинической больницы №1.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Пресс-релизы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь