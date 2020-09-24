Moneyveo поставила в українські лікарні апарати штучної вентиляції легенів

Кількість хворих на Covid-19 щодня збільшується. На сьогодні в Україні зареєстровано 188 106 лабораторно підтверджених випадки. За даними Кабінету Міністрів України, кожної доби інфікується приблизно 3 тис. людей. Складнощі в боротьбі з коронавірусом викликає недостатня кількість необхідного для лікування обладнання. Один апарат штучної вентиляції легенів коштує приблизно 1 млн грн. Соціально відповідальний бізнес допоміг у забезпеченні обладнанням лікарень в тих областях, де зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження.

Так, фінтех-компанія Moneyveo закупила 3 апарати штучної вентиляції легенів S1200 експертного класу. Устаткування встановили в Київській міській клінічній лікарні №9, Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні та Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

«Ми дуже вдячні компанії Moneyveo за підтримку і допомогу в ці важкі часи. Завдяки відповідальному бізнесу у нас з'явився шанс надавати необхідну допомогу нашим пацієнтам. Дякуємо за апарат ШВЛ експертного класу — він буде рятувати життя людей з COVID-19, яким потрібна киснева підтримка. Це обладнання залишиться і після закінчення пандемії і врятує ще не одну сотню життів», — коментують лікарі Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Нагадаємо, Манівео — перший український сервіс онлайн-кредитування, який залишається лідером ринку з моменту свого заснування в 2013 році. В рамках КСО-програми із захисту здоров’я Манівео допомагає реабілітувати українських бійців, фінансує будівництво центру для проживання онкохворих дітей «Дача». Також Moneyveo передала 100 медичних щитків для працівників Бориспільської лікарні інтенсивного лікування та Вінницької міської клінічної лікарні №1.