Moneyveo получила награду «Бренд года 2020»

Четвертый год подряд финтех-компания Moneyveo побеждает в номинации «Финансы/Бизнес/IT» всеукраинского бизнес-конкурса «Бренд года». Участников оценивали по степени популярности, лояльности, соответствию, идентификации и присутствию бренда. Лучших в 36 категориях определяли потребители путем голосования.

«Такие награды очень мотивируют. Они подтверждают качество работы всей нашей команды. Даже в карантин мы продолжили кредитовать 24/7 и выпускать на рынок новые продуктовые фичи. Например, с апреля наши клиенты уже могут оформлять кредиты через терминалы EasyPay, а также оплачивать их с помощью чат-бота в Telegram. Добавилась возможность рассчитываться по кредиту мобильными деньгами. Но главным прорывом считаем выход компании на рынок Вьетнама. Мы планируем масштабировать наши инновации в Азии и развивать финансовую инклюзию в мире», – отметила CEO Moneyveo Алена Андроникова.

В компании сообщили, что в этом году Манивео также запустила кредитование через отделения «Нова Пошта» и в офлайн-точках брокера SFR («Современные финансовые решения»).

Помимо Moneyveo, награду «Бренд года 2020» получили компании из сектора образования, страхования, логистики, легкой и тяжелой промышленности, юридических услуг, красоты, спорта и пр.

Напоминаем, Moneyveo – лидер онлайн-кредитования в Украине. Первый кредит финтех-компания выдала 18 ноября 2013 г. Недавно Moneyveo получила новый сертификат PCI DSS Service Provider Level 1, подтверждающий самый высокий уровень безопасности данных платежных карт. В 2019 году Манивео получила золото на PaySpace Magazine Awards в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования».