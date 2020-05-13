Moneyveo отримала нагороду «Бренд року 2020»

Четвертий рік поспіль фінтех-компанія Moneyveo перемагає в номінації «Фінанси/Бізнес/IT» всеукраїнського бізнес-конкурсу «Бренд року». Учасників оцінювали за ступенем популярності, лояльності, відповідності, ідентифікації та присутності бренду. Кращих в 36 категоріях визначали споживачі шляхом голосування.

«Такі нагороди дуже мотивують. Вони підтверджують якість роботи всієї нашої команди. Навіть у карантин ми продовжили кредитувати 24/7 і випускати на ринок нові продуктові фічі. Наприклад, з квітня наші клієнти вже можуть оформлювати кредити через термінали EasyPay, а також сплачувати їх за допомогою чат-бота у Telegram. Додалася можливість розраховуватися за кредитом мобільними грошима. Але головним проривом вважаємо вихід компанії на ринок В'єтнаму. Ми плануємо масштабувати наші інновації в Азії та розвивати фінансову інклюзію у світі», – зазначила CEO Moneyveo Альона Андронікова.

У компанії повідомили, що в цьому році Манівео також запустила кредитування через відділення «Нова Пошта» та в офлайн-точках брокера SFR («Сучасні фінансові рішення»).

Крім Moneyveo, нагороду «Бренд року 2020» отримали компанії з сектора освіти, страхування, логістики, легкої і важкої промисловості, юридичних послуг, краси, спорту тощо.

Нагадуємо, Moneyveo – лідер онлайн-кредитування в Україні. Перший кредит фінтех-компанія видала 18 листопада 2013 р. Нещодавно Moneyveo отримала новий сертифікат PCI DSS Service Provider Level 1, що підтверджує найвищий рівень безпеки даних платіжних карт. У 2019 Манівео отримала золото на PaySpace Magazine Awards в номінації «Кращий сервіс онлайн-кредитування».