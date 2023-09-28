Moneyveo: інновації у фінтех-секторі для фінінклюзії в Україні

Moneyveo активно впроваджує інноваційні рішення, сприяючи фінансовій інклюзії в Україні. Нещодавно вона отримала нове визнання, увійшовши до каталогу перспективних IT-компаній Incredible Tech від Мінцифри. Як зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у каталозі представлені топові компанії та розробки світового рівня.

Нагадаємо, у 2013 році Moneyveo започаткувала онлайн-кредитування в Україні і досі є провідною компанією в цьому секторі. Упродовж десятиріччя своєї діяльності вона трансформувала фінтех-сферу країни та впровадила інноваційну стратегію з мультимедійним підходом. Експерти наголошують, що Moneyveo встановлює стандарти в галузі, вказуючи іншим на важливість комплексного та системного підходу до захисту даних клієнтів.

Компанія приділяє особливу увагу конфіденційності даних. Усі системи та технології розроблені з урахуванням сучасних стандартів безпеки, що дозволяє клієнтам бути впевненими, що їхні дані максимально захищені під час фінансових операцій. Так, Moneyveo інтегрувала основні вимоги Загального регламенту про захист персональних даних Європейського Союзу (GDPR) у свою операційну структуру, незважаючи на відсутність такої вимоги з боку регулятора. У 2019-му Moneyveo стала єдиною представницею свого сектору, яка отримала сертифікат безпеки PCI DSS. У 2020 році компанія підвищила цей статус до рівня Постачальника Послуг та успішно його підтвердила в 2021 та 2022-му. Крім того, Moneyveo впровадила культуру постійного навчання, яка сприяє не лише професійному росту співробітників, але й підвищує якість наданих послуг.

Компанія вивела на ринок багато нових кредитних продуктів, реалізувала комплексну програму управління інформаційною безпекою. Це компанія, яка змінює правила гри в фінансовому секторі.

«Moneyveo ставить перед собою завдання зробити фінансові послуги більш доступними і зручними для всіх громадян України, – коментує СЕО компанії Сергій Сінченко. – Завдяки сучасним цифровим інструментам та застосункам, які пропонуємо нашим клієнтам, фінансові операції стають більш зрозумілими, безпечними та простими».

За його словами, однією з ключових переваг сервісу є швидкість опрацювання заявок та схвалення фінансових операцій. Увесь процес триває від 3 до 7 хв – в залежності від досвіду співпраці клієнта з компанією.

Moneyveo також відома своєю гнучкістю у наданні фінансових рішень. Філософія lean, якої дотримується команда, поширюється і на обслуговування клієнтів. В компанії існує принцип індивідуального підходу до споживачів – з урахуванням їхніх потреб та фінансових цілей. «Ми не лише пропонуємо різноманітні фінансові продукти, щоб швидко і якісно задовольнити попит, який сьогодні існує в Україні на кредитні кошти, – коментує Сергій Сінченко. – Ми шукаємо можливість підтримати наших клієнтів у їхніх потребах чи життєвих ситуаціях. Це робить нас ближчими до споживачів, допомагає вибудовувати довіру, працювати ефективніше, а відтак сприяє розвитку та відкриттю нових горизонтів».