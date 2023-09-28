Moneyveo: инновации в финтех-секторе для фининклюзии в Украине

Moneyveo активно внедряет инновационные решения, способствуя финансовой инклюзии в Украине. Недавно она получила новое признание, войдя в каталог перспективных IT-компаний Incredible Tech от Минцифры. Как отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в каталоге представлены топовые компании и разработки мирового уровня.

Напомним, в 2013 году Moneyveo положила начало онлайн-кредитованию в Украине и до сих пор является ведущей компанией в этом секторе. За десятилетие своей деятельности она трансформировала финтех-сферу страны и внедрила инновационную стратегию с мультимедийным подходом. Эксперты подчеркивают, что Moneyveo устанавливает стандарты в отрасли, указывая другим на важность комплексного и системного подхода к защите данных клиентов.

Компания уделяет особое внимание конфиденциальности данных. Все системы и технологии разработаны с учетом современных стандартов безопасности, позволяющих клиентам быть уверенными, что их данные максимально защищены во время финансовых операций. Так, Moneyveo интегрировала основные требования Общего регламента о защите персональных данных Европейского Союза (GDPR) в свою операционную структуру, несмотря на отсутствие такого требования со стороны регулятора. В 2019-м Moneyveo стала единственной представительницей своего сектора, получившей сертификат безопасности PCI DSS. В 2020 году компания повысила этот статус до уровня Поставщика Услуг и успешно подтвердила его в 2021 и 2022-м. Кроме того, Moneyveo внедрила культуру постоянного обучения, которая способствует не только профессиональному росту сотрудников, но и повышает качество предоставляемых услуг.

Компания вывела на рынок множество новых кредитных продуктов, реализовала комплексную программу управления информационной безопасностью. Это компания, изменяющая правила игры в финансовом секторе.

«Moneyveo ставит перед собой задачу сделать финансовые услуги более доступными и удобными для всех граждан Украины, – комментирует Сергей Сергей Синченко. – Благодаря современным цифровым инструментам и приложениям, предлагаемым нашим клиентам, финансовые операции становятся более понятными, безопасными и простыми».

По его словам, одним из ключевых преимуществ сервиса является скорость обработки заявок и одобрения финансовых операций. Весь процесс длится от 3 до 7 минут – в зависимости от опыта сотрудничества клиента с компанией.

Moneyveo также известна своей гибкостью в предоставлении финансовых решений. Философия lean, которой придерживается команда, распространяется и на обслуживание клиентов. В компании существует принцип индивидуального подхода к потребителям – с учетом их потребностей и финансовых целей. «Мы не только предлагаем разнообразные финансовые продукты, чтобы быстро и качественно удовлетворить спрос, существующий сегодня в Украине на кредитные средства, – комментирует Сергей Синченко. – Мы ищем возможность поддержать наших клиентов в их потребностях или жизненных ситуациях. Это делает нас ближе к потребителям, помогает выстраивать доверие, работать эффективнее, а следовательно, способствует развитию и открытию новых горизонтов».