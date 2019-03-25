Монетизированую субсидию получат около 147 тыс. клиентов "Черниговгаз Сбыта"

Около 147 тыс. клиентов "Черниговгаз Сбыта" получат монетизовану субсидию и должны самостоятельно оплатить за потребленный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отмечается, в марте 2019 года субсидианты впервые получат компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными. Платежки за газ уже не содержат субсидий. Поэтому потребителю нужно ориентироваться сугубо на сумму в счетах за газ и полностью ее оплатить.

Из счетов за газ, полученных клиентами ООО "Черниговгаз Сбыт" в марте, исчезла графа субсидия. Отныне потребителю нужно ориентироваться сугубо на сумму начисленную к оплате и полностью ее оплатить. "Черниговгаз Сбыт" не будет контролировать ни поступления государственных средств, ни количество получателей компенсаций. Компания только будет подавать списки должников в местные отделы соцзащиты, которые являются основанием для лишения субсидии и в дальнейшем - прекращения газоснабжения.

"Наша компания приветствует шаг государства в направлении монетизации. Это сделает рынок более прозрачным, а у потребителей будет возможность оперировать этими средствами и, при возможности, немного сэкономить на коммуналке. Впрочем существует риск, когда человек может использовать средства не по назначению. Теперь поставщики услуг полностью зависят от добросовестности граждан и своевременных государственных выплат "на руки" нашим клиентам", - отметил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

На сегодня "узкое" место новой системы в том, что деньги по субсидиям за февраль потребители получат в марте. Соответственно, из-за такого временного разрыва у субсидента возникает месячная задолженность. И именно от потребителя зависят дальнейшие начисления госпомощи. Насколько оперативно он смог сориентироваться - своевременно получить наличные и использовать их именно на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Недавно Минсоцполитики заявило, что имеющуюся переплату на лицевом счете потребитель может использовать для оплаты услуг в следующие периоды. На деле - это может быть переплата отдела соцзащиты за прошлые периоды. Соответственно, на конец отопительного сезона эти средства государство может списать, а у потребителя по состоянию на 1 июня опять же возникнет задолженность.

"До сих пор постановление КМУ № 534 не отменено, и вполне вероятно, что после отопительного сезона потребителю будет сделан перерасчет избыточных средств. Если домохозяйство не платило текущих начислений, оно автоматически перейдет в разряд должников и будет вынуждено оплатить долг собственными средствами. Если этого не сделать, на следующий период субсидии не будет", - сообщил Иван Луста.

На сегодня бытовые потребители Черниговской области имеют задолженность перед "Черниговгаз Сбыт" на сумму 712,6 млн грн. Из них 210,5 млн грн - долги субсидентов. В компании напоминают, что оплачивать счета нужно придерживаясь конкретных сроков. В случае оплаты через абонкнижку - до 10 числа месяца следующего за расчетным, если по квитанции - в течение 5 дней после ее получения.

Всю информацию о начислении субсидии можно получить в управлениях соцзащиты населения. В газовую компанию нужно обращаться относительно начислений по объемам потребленного газа, задолженностей или переплат.

Как отмечается, основной сферой деятельности ООО "Черниговгаз Сбыт" является поставка природного газа. Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями всем бытовым потребителям на территории Черниговской области. Клиентами компании являются свыше 356 тысяч семей, 1146 предприятий промышленности и комбыта, 292 бюджетных учреждения и 66 религиозных организаций.