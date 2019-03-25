Монетизовану субсидію отримають близько 147 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту"

Близько 147 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" отримають монетизовану субсидію та мають самостійно оплатити за спожитий газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Як зазначається, в березні 2019 року субсиденти вперше отримають компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг готівкою. Платіжки за газ вже не містять субсидій. Тому споживачу потрібно орієнтуватися суто на суму в рахунках за газ і повністю її оплатити.

З рахунків за газ, отриманих клієнтами ТОВ "Чернігівгаз Збут" в березні, зникла графа субсидія. Відтепер споживачу потрібно орієнтуватися суто на суму нараховану до сплати і повністю її оплатити. "Чернігівгаз Збут" не контролюватиме ані надходження державних коштів, ані кількість отримувачів компенсацій. Компанія лише подаватиме списки боржників до місцевих відділів соцзахисту, які є підставою для позбавлення субсидії і в подальшому - припинення газопостачання.

"Наша компанія вітає крок держави в напрямку монетизації. Це зробить ринок більш прозорим, а у споживачів буде змога оперувати цими коштами і, при можливості, дещо зекономити на комуналці. Втім існує ризик, коли людина може використати кошти не за призначенням. Тепер постачальники послуг повністю залежать від сумлінності громадян і своєчасних державних виплат "на руки" нашим клієнтам", - зазначив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

Наразі "вузьке" місце нової системи в тому, що гроші по субсидії за лютий споживачі отримають в березні. Відповідно, через такий часовий розрив у субсидента виникає місячна заборгованість. І саме від споживача залежать подальші нарахування держдопомоги. Наскільки оперативно він зміг зорієнтуватися - своєчасно отримати готівку і використати її саме на оплату житлово-комунальних послуг.

Нещодавно Мінсоцполітики заявило, що наявну переплату на особовому рахунку споживач може використати для оплати послуг в наступні періоди. На ділі - це може бути переплата відділу соцзахисту за минулі періоди. Відповідно, на кінець опалювального сезону ці кошти держава може списати, а у споживача станом на 1 червня знову ж таки виникне заборгованість.

"Дотепер постанова КМУ № 534 не відмінена, і цілком ймовірно, що після опалювального сезону споживачу буде зроблено перерахунок надлишкових коштів. Якщо домогосподарство не сплачувало поточних нарахувань, воно автоматично перейде в розряд боржників і буде змушене сплатити борг власними коштами. Якщо цього не зробити, на наступний період субсидії не буде", - повідомив Іван Луста.

На сьогодні побутові споживачі Чернігівської області мають заборгованість перед "Чернігівгаз Збутом" на суму 712,6 млн грн. З них 210,5 млн грн - борги субсидентів. В компанії нагадують, що оплачувати рахунки потрібно дотримуючись конкретних термінів. У разі оплати через абонкнижку - до 10 числа місяця наступного за розрахунковим, якщо по квитанції - продовж 5 днів після її отримання.

Всю інформацію про нарахування субсидії можна отримати в управліннях соцзахисту населення. До газової компанії потрібно звертатися щодо нарахувань за обсягами спожитого газу, заборгованостей або переплат.

Як зазначається, основною сферою діяльності ТОВ "Чернігівгаз Збут" є постачання природного газу. Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов`язками всім побутовим споживачам на території Чернігівської області. Клієнтами компанії є понад 356 тисяч сімей, 1146 підприємств промисловості та компобуту, 292 бюджетні установи та 66 релігійних організацій.