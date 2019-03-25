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Монетизированную субсидию получат почти 23% клиентов "Черновцыгаз Сбыта"

Новости » Энергетика    25.03.2019 - 12:01
Монетизированную субсидию получат почти 23% клиентов "Черновцыгаз Сбыта"
Иллюстративное фото (УНИАН)

80% затрат на коммунальные услуги приходятся именно на природный газ

Около 100 млн грн наличными, получат буковинцы для возмещения оплаты коммунальных услуг, полученных в феврале. Поэтому в счетах за использованный природный газ, потребленный в феврале, уже учтены начисления по субсидиям, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Черновцыгаз Сбыта".

Как отмечается, по статистике, 80% расходов на коммунальные услуги приходятся именно на природный газ.

С марта 2019 года правительство ввело монетизацию жилищно-коммунальных субсидий. Теперь клиенты "Черновцыгаз Сбыта", которым назначена государственная помощь на оплату за газ с октября 2018 году, получают ее "живыми" деньгами через отделения "Укрпочты" и "Ощадбанка". Для пенсионеров выплата субсидий проходит через Пенсионный фонд вместе с пенсией. Поэтому в счетах за использованный природный газ, потребленный в феврале, уже учтены начисления по субсидиям.

Получив субсидию деньгами, клиент должен самостоятельно и в полном объеме рассчитаться за потребленный газ. В случае просроченной задолженности за газ в сумме свыше 340 грн в течение одного месяца, выплата государственного пособия приостанавливается. А при наращивании задолженности, газоснабжающая компания прекращает таким клиентам поставки газа.

"Сейчас есть риск роста задолженности в связи с монетизацией субсидии. Госпомощь в этом отопительном периоде получают 52,8 тыс. буковинских семей, по которым до февраля государство ежемесячно покрывало часть затрат на газ в сумме более 87 млн грн. Теперь эти средства субсидианты получат напрямую, существуют риски, что их могут использовать не по назначению. Трудно рассчитывать на то, что в условиях поднятия цен, обесценивания пенсий и зарплат, получив назначенную субсидию наличными, потребитель уйдет полностью гасить задолженность за коммунальные услуги. Зато наше общество обязано до 25 числа текущего месяца рассчитываться с НАК “Нафтогаз” за предыдущий месяц. Иначе начисляются пени, штрафы и тому подобное", - отметил директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

Практически все 52,8 тыс. клиентов-субсидиантов постоянно имеют долг на конец отчетного периода за потребленный газ свыше 150 млн грн. В целом долг жителей Черновицкой области за потребленное голубое топливо за два месяца 2019 года вырос на 227 млн грн при этом, уровень расчетов составил 68,07%. Поэтому, чтобы не остаться без государственной помощи и газоснабжения, а вопрос задолженности не урегулировать в суде, "Черновцыгаз Сбыт" своим клиентам рекомендует своевременно и в полном объеме рассчитываться за потребленное голубое топливо.

Как отмечается, для уплаты за потребленный газ для буковинцев представлены платежные системы: iPay.ua, Portmone.соm, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании.

Также, быстро можно оплатить счета за газ с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua, паблик аккаунта 7104ua в Viber, в кассах банков, отделений "Укрпочты" или через терминалы самообслуживания.

Объемы газа в ПХГ превышают прошлогодний уровень
Новости Украины Черновцыгаз
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