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Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Кабмин внес закон в Раду

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме. Документ зарегистрирован под №5651.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон зарегистрировали сегодня. Сейчас текст документа отсутствует. Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Главным по разработке законопроекта определен комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решение о льготах будут принимать органы местной власти.

Напомним, правительство одобрило соответствующий закон на своем заседании в среду.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что министерство планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев Соответствующий механизм предложат ввести местной власти.

Как писало РБК-Украина, Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

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