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Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Нацполиции

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 14:59
Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Нацполиции Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Национальной полиции. Им стал Евгений Пикалов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МВД для "Интерфакс-Украина".

По его словам, это профессиональный и честный человек, с опытом работы в СБУ, Генпрокуратуре и МИД.

"Я также согласовал назначение нового начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгения Пикалова", - сообщил Монастырский.

Его задача - обеспечить превенцию коррупции в полиции, безжалостно привлекать к ответственности всех, кто нарушает закон, считает глава МВД.

Он считает, что это не последние изменения, "будут и другие, основанные на изучении личных дел и результатов работы на занимаемых должностях".

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Денис Монастырский Министерство внутренних дел Украины
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