Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Нацполиции

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Национальной полиции. Им стал Евгений Пикалов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главы МВД для " Интерфакс-Украина ".

По его словам, это профессиональный и честный человек, с опытом работы в СБУ, Генпрокуратуре и МИД.

"Я также согласовал назначение нового начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгения Пикалова", - сообщил Монастырский.

Его задача - обеспечить превенцию коррупции в полиции, безжалостно привлекать к ответственности всех, кто нарушает закон, считает глава МВД.

Он считает, что это не последние изменения, "будут и другие, основанные на изучении личных дел и результатов работы на занимаемых должностях".