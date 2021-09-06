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Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Нацполіції

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 14:59
Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Нацполіції Фото: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Національної поліції. Ним став Євген Пікалов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МВС для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це професійний і чесний чоловік, із досвідом роботи в СБУ, Генпрокуратурі та МЗС.

"Я також погодив призначення нового начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Євгена Пікалова", - повідомив Монастирський.

Його завдання - забезпечити превенцію корупції в поліції, безжально притягати до відповідальності всіх, хто порушує закон, вважає голова МВС.

Він вважає, що це не останні зміни, "будуть й інші, засновані на вивченні особистих справ і результатів роботи на посадах, які обіймаються".

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Денис Монастирський Міністерство внутрішніх справ України
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