Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Нацполіції
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Національної поліції. Ним став Євген Пікалов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МВС для "Інтерфакс-Україна".
За його словами, це професійний і чесний чоловік, із досвідом роботи в СБУ, Генпрокуратурі та МЗС.
"Я також погодив призначення нового начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Євгена Пікалова", - повідомив Монастирський.
Його завдання - забезпечити превенцію корупції в поліції, безжально притягати до відповідальності всіх, хто порушує закон, вважає голова МВС.
Він вважає, що це не останні зміни, "будуть й інші, засновані на вивченні особистих справ і результатів роботи на посадах, які обіймаються".