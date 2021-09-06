Монастирський погодив призначення нового голови внутрішньої безпеки Нацполіції

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю голови МВС для " Інтерфакс-Україна ".

За його словами, це професійний і чесний чоловік, із досвідом роботи в СБУ, Генпрокуратурі та МЗС.

"Я також погодив призначення нового начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Євгена Пікалова", - повідомив Монастирський.

Його завдання - забезпечити превенцію корупції в поліції, безжально притягати до відповідальності всіх, хто порушує закон, вважає голова МВС.

Він вважає, що це не останні зміни, "будуть й інші, засновані на вивченні особистих справ і результатів роботи на посадах, які обіймаються".