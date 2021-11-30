Монастырский: при прорыве мигрантов силы МВД будут на границе в течение 30 минут

В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства Министерства внутренних дел будут на границе в течение 30 минут. На помощь пограничникам будет переброшена полиция и Нацгвардия.

Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, на сегодня масштабные учения подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции проходят в пяти областях, которые граничат с Беларусью.

"В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД - это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о прибытии мигрантов, наши подразделения будут на границе", - отметил он.

По его словам, первыми на месте прорыва будут пограничники, далее к ним присоединятся силы полиции и Национальной гвардии. Он также отметил, что на сегодня отработано несколько сценариев, в том числе, как действовать при массовом прорыве.