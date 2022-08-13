Монастырский прогнозирует рост преступности: что будет в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост количества преступлений, связанных с кражами и угонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано снова-таки с военными преступлениями, которые совершают оккупанты… Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост по определенным категориям преступлений… Это в первую очередь кражи, угоны транспортных средств, незаконный оборот оружия", - отметил он.