ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Монастырский прогнозирует рост преступности: что будет в ближайшие месяцы

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 22:53
Монастырский прогнозирует рост преступности: что будет в ближайшие месяцы Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост количества преступлений, связанных с кражами и угонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано снова-таки с военными преступлениями, которые совершают оккупанты… Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост по определенным категориям преступлений… Это в первую очередь кражи, угоны транспортных средств, незаконный оборот оружия", - отметил он.

Напомним, ранее Монастырский заявил, что в ближайшее время Верховная рада может окончательно принять закон о легализации оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей