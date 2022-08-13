Монастирський прогнозує зростання злочинності: що буде в найближчі місяці
У найближчі місяці в Україні очікується зростання кількості злочинів, пов'язаних з крадіжками і угонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.
"Можна сказати, що ми сьогодні фіксуємо зростання тяжких і особливо тяжких вбивств. Це пов'язано знову-таки з військовими злочинами, які здійснюють окупанти ... Ми очікуємо, що протягом 2-5 місяців буде зростання за певними категоріями злочинів... Це в першу чергу крадіжки, викрадення транспортних засобів, незаконний обіг зброї", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Монастирський заявив, що найближчим часом Верховна рада може остаточно прийняти закон про легалізацію зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.