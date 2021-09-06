Монастырский озвучил позицию по легализации огнестрельного оружия

Он сообщил, что является одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной раде по этому закону, и МВД его "однозначно будет поддерживать" его принятие.

"Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов", - заявил Монастырский.

По его словам, по сводкам, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто является пиковым в общественном сознании.

"Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это грозит ответственностью им и их семье", - отметил глава МВД.