Монастирський озвучив позицію щодо легалізації вогнепальної зброї

Він повідомив, що є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний. Восени можна буде вийти на повторне голосування у Верховній раді щодо цього закону, і МВС його "однозначно підтримуватиме" його ухвалення.

"Але водночас я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - заявив Монастирський.

За його словами, за зведеннями, кількість злочинів із використанням зброї не настільки велика, вона просто є піковою у суспільній свідомості.

"Тут допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї. Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині", - зазначив глава МВС.