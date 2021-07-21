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Монастырский назвал предварительную причину аварии на химзаводе под Ровно

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно. Это несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капатильного ремонта с заменой трубопровода не было.

"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - заявил Монастырский.

Отметим, вчера под городом Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате над заводом образовалась огромная оранжевая туча, которую разносил ветер.

Напомним, синоптики предупредили о возможных кислотных дождях после этой аварии.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывных предприятиях или взрывчатых цехах).

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авариязаводДенис Монастырский