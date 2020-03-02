Монастырский: Аваков должен остаться на должности в обновленном Кабмине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в обновленном Кабинете министров Украины на этой же должности. Об этом в комментарии "Левому берегу" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что в определенных своих направлениях министерства просто не справились. Это можно сказать о большинстве министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что в этом направлении однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутатов", - заявил Монастырский.

Депутат прогнозирует, что Авакова переназначат в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше. Ведь во многих направлениях он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею в виду эвакуацию наших людей из Уханя из-за коронавируса. Хотя это была прямая ответственность Министерства здравоохранения, но Нацгвардия и Полиция подставили плечо - и массовых беспорядков не было. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД", - считает нардеп.

Напомним, Арсен Аваков стал главой МВД вскоре после побега Виктора Януковича, в начале 2014 года. В ноябре 2014 года Авакова переназначили министром после внеочередных выборов Верховной Рады, в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана и в августе 2019 - после вступления в должность премьер-министра Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, ранее Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины.