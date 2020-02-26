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Аваков ответил Суркову на заявления об Украине

Новости » Политика     26.02.2020 - 12:36
Аваков ответил Суркову на заявления об Украине
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков назвал Суркова "отставным шовинистом"

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.

В частности, Аваков назвал Суркова "закомплексованным стратегом".

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - отметил Аваков.

Аваков ответил Суркову на заявления об Украине

Напомним, ранее Сурков заявил, что Россия может строить отношения с Украиной лишь через принуждение к братству, а оккупированный Донбасс не вернется в состав Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что это не соответствует действительности. Но в то же время отказался комментировать слова о Донбассе.

Кроме того, Сурков в своем интервью заявил, что "Украины нет", но есть украинство, которое он назвал "специфическим расстройством умов".

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Новости Украины Владислав СурковАрсен Аваков
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