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В Германии запустили первые сети 5G

Новости » Телеком & IT    04.07.2019 - 18:02
В Германии запустили первые сети 5G
Иллюстративное фото (computerworld.com)

Германия переходит на высокомобильную связь

В Германии запустили первые сети нового поколения 5G в Берлине и Бонне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle

Сообщается, что в средине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили выше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта.

До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. После работы в тестовом режиме сеть мобильной связи пятого поколения стала доступна для жителей Берлина и Бонна. Позднее 5G планируют запустить в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Дармштадте. 

В аукционе по продаже частот нового мобильного стандарта участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.  

Эксперты видят в пятом поколении ключ к развитию новых технологий, в числе которых атомное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.

Напомним, в апреле Южная Корея стала первой страной в мире, которая повсеместно начала использовать сети 5G. Компании страны начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени 3 апреля.

Отметим, в феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна должна стать технологическим лидером и подчеркнул необходимость скорейшего внедрения сетей 5G, а также 6G.  Также американский лидер заявил, что компании должны активизировать свои усилия или остаться позади.

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