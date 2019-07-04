В Германии запустили первые сети 5G

Иллюстративное фото (computerworld.com)

Германия переходит на высокомобильную связь

В Германии запустили первые сети нового поколения 5G в Берлине и Бонне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что в средине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили выше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта.

До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. После работы в тестовом режиме сеть мобильной связи пятого поколения стала доступна для жителей Берлина и Бонна. Позднее 5G планируют запустить в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Дармштадте.

В аукционе по продаже частот нового мобильного стандарта участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

Эксперты видят в пятом поколении ключ к развитию новых технологий, в числе которых атомное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.

Напомним, в апреле Южная Корея стала первой страной в мире, которая повсеместно начала использовать сети 5G. Компании страны начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени 3 апреля.

Отметим, в феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его страна должна стать технологическим лидером и подчеркнул необходимость скорейшего внедрения сетей 5G, а также 6G. Также американский лидер заявил, что компании должны активизировать свои усилия или остаться позади.