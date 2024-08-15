UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МОН змінило навчальні програми для 5-9 класів: що нового чекає на учнів

Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України затвердило значні зміни до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів.

РБК-Україна із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України розповідає, що змінюється для українських школярів.

Як зміниться кількість годин

У новій редакції програми основна зміна стосується розподілу навчального навантаження. Тепер вона базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій, як у попередній версії. Це дозволяє освітнім закладам краще адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів.

Різниця між мінімальною та граничною кількістю годин виділена в резерв. Цей резерв може бути перерозподілений між різними освітніми галузями, що відкриває можливості для реалізації міжпредметної інтеграції, проєктної роботи та інших інноваційних підходів у навчальному процесі.

Збільшення кількості годин для вивчення предметів та інтегрованих курсів до межі, визначеної в попередній редакції програми, буде фінансуватися з державного бюджету. Рішення про перерозподіл годин ухвалює педагогічна рада закладу освіти.

Оновлені резерви годин:

  • 5 клас – 7,5 годин на тиждень (6,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 6 клас – 9,5 годин (8,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 7 клас – 6,5 годин (5,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 8 клас – 6,5 годин для всіх класів
  • 9 клас – 6,5 годин для всіх класів

Що зміниться для учнів 5-9 класів

Інтегровані курси. Визначено кількість годин на інтегровані курси різних освітніх галузей, а також на міжгалузеві інтегровані курси, які є вибірковими і можуть бути впроваджені через перерозподіл годин.

Оцінювання та організація процесу. Оновлено інструментарій оцінювання відповідно до системи оцінювання за групами результатів навчання. Додано вимоги до організації освітнього процесу в класах з навчанням мовою корінного народу та/або національної меншини, а також включено модельні навчальні програми з кримськотатарської мови для різних класів.

Модельні програми. Визначено вимоги до модельних навчальних і навчальних програм.

Ці зміни мають на меті не тільки полегшити навчальне навантаження на учнів, а й забезпечити більш ефективну адаптацію навчального процесу до актуальних потреб та умов. Вони також дозволяють навчальним закладам більш гнучко реагувати на виклики сучасної освіти та краще підтримувати учнів у подоланні освітніх втрат.

Раніше РБК-Україна розповідало, якими наслідками загрожує об'єднання історії України і всесвітньої історії в школах.

Також ми розповідали, що у МОН затвердили оновлену програму "Захист України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШколаОсвіта в Україні