МОН змінило навчальні програми для 5-9 класів: що нового чекає на учнів

Як зміниться кількість годин

У новій редакції програми основна зміна стосується розподілу навчального навантаження. Тепер вона базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій, як у попередній версії. Це дозволяє освітнім закладам краще адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів.

Різниця між мінімальною та граничною кількістю годин виділена в резерв. Цей резерв може бути перерозподілений між різними освітніми галузями, що відкриває можливості для реалізації міжпредметної інтеграції, проєктної роботи та інших інноваційних підходів у навчальному процесі.

Збільшення кількості годин для вивчення предметів та інтегрованих курсів до межі, визначеної в попередній редакції програми, буде фінансуватися з державного бюджету. Рішення про перерозподіл годин ухвалює педагогічна рада закладу освіти.

Оновлені резерви годин:

5 клас – 7,5 годин на тиждень (6,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

– 7,5 годин на тиждень (6,5 годин для класів національних меншин і корінних народів) 6 клас – 9,5 годин (8,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

– 9,5 годин (8,5 годин для класів національних меншин і корінних народів) 7 клас – 6,5 годин (5,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

– 6,5 годин (5,5 годин для класів національних меншин і корінних народів) 8 клас – 6,5 годин для всіх класів

– 6,5 годин для всіх класів 9 клас – 6,5 годин для всіх класів

Що зміниться для учнів 5-9 класів

Інтегровані курси. Визначено кількість годин на інтегровані курси різних освітніх галузей, а також на міжгалузеві інтегровані курси, які є вибірковими і можуть бути впроваджені через перерозподіл годин.

Оцінювання та організація процесу. Оновлено інструментарій оцінювання відповідно до системи оцінювання за групами результатів навчання. Додано вимоги до організації освітнього процесу в класах з навчанням мовою корінного народу та/або національної меншини, а також включено модельні навчальні програми з кримськотатарської мови для різних класів.

Модельні програми. Визначено вимоги до модельних навчальних і навчальних програм.

Ці зміни мають на меті не тільки полегшити навчальне навантаження на учнів, а й забезпечити більш ефективну адаптацію навчального процесу до актуальних потреб та умов. Вони також дозволяють навчальним закладам більш гнучко реагувати на виклики сучасної освіти та краще підтримувати учнів у подоланні освітніх втрат.