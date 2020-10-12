В МОН заверили, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий

Фото: Сергей Шкарлет (gorod.cn.ua)

Студентов не будут принудительно выселять из общежитий. При этом студентам будут рекомендовать выехать из общежитий на время дистанционного обучения с сохранением права проживания.

Об этом в Telegram написал глава МОН Сергей Шкарлет.

Он отметил, что такие меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса, так как в общежитиях невозможно соблюдать требования дистанциорования.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)", - написал Шкарлет.

Он призвал отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий опасности распространения пандемии.

"Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - заявил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также Шкарлет сообщал, что МОН будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.