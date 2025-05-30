МОН затвердило нову програму для старшої школи: що зміниться для учнів з 10 класу

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило Типову освітню програму для старшої профільної школи - ключовий документ для впровадження реформи "Нова українська школа" у 10-12 класах.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.
Новий підхід передбачає більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії:
У 12 класі учні можуть мати лише 5-8 обов’язкових предметів замість 14, як було раніше.
Школи зможуть впроваджувати інтегровані курси, наприклад, природничі науки для гуманітаріїв або об'єднану мовно-літературну дисципліну для STEM-профілів.
Профільне навчання поділено на два цикли:
Школи отримують більше автономії - можуть створювати власні програми позапрофільних курсів, не обов’язково спираючись на затверджені модельні програми. Реформа стартує вже з нового навчального року.
Нагадаємо, реформа старшої школи в Україні стартує з 2027 року. Вона запроваджує профільне навчання для 10-12 класів. Обов’язковими залишаються українська мова, математика, історія, іноземна мова, фізична культура та "Захист України". У 10-11 класах всі учні також обов’язково вивчатимуть природничі науки. Реформа покликана надати школярам більше можливостей для вибору, зменшити навчальне навантаження та краще підготувати до майбутньої професії або навчання.
Також РБК-Україна писало про те, які зміни чекають на учнів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.