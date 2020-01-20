Украина направит в Антарктиду самый молодой состав экспедиции

В понедельник, 20 января, Министерство образования и науки утвердило список украинских полярников, которые отправятся в антарктическую экспедицию в марте этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Отмечается, что это самый молодой состав экспедиции за все годы.

"Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава являются "новичками", то есть впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время, вторая часть экспедиции - это опытные полярники", - говорится в сообщении.

В экспедицию отправятся 12 человек - 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи.

"Зимний отряд юбилейной, 25-й Украинской антарктической экспедиции наполовину будет состоять из новичков, будет самым молодым за все годы, в нем - как и в предыдущей команде, будет 2 женщины. Отряд отправится на станцию в марте 2020-го и будет работать там в течение года", - говорится в сообщении.

Вскоре участники должны пройти специальный многодневный тренинг, где они будут усваивать навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

Инфографика (mon.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Антарктиде откололся крупнейший за последние полвека айсберг. Площадь отломка превышает 1600 кв.км.

Напомним, в феврале 2019 года специалисты сообщали, что по всей площади шельфового ледника Бранта в Антарктиде начали увеличиваться трещины, что может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тыс. кв. км - как два Нью-Йорка.