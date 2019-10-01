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В Антарктиде откололся крупнейший за последние полвека айсберг

Новости » Общество    01.10.2019 - 06:49
В Антарктиде откололся крупнейший за последние полвека айсберг
Фото: айсберг (Twitter/Jonathan Amos)

Площадь отломка превышает 1600 кв.км

В Антарктиде откололся айсберг весом около 315 млрд тонн, что является самым крупным осколком за последние 50 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Обломок, отколовшийся от одного из побережий Антарктиды, имеет площу1636 кв. км. Эта площадь равна шотландскому острову Скай. Айсберг уже получил название - D28.

В зв'язку с тем, что айсберг может создать угрозу для кораблей, его движение будут отслеживать с помощью спутника.

Напомним, в феврале 2019 года фіхавці сообщали, что по всей площади шельфового ледника Бранта в Антарктиде начали увеличиваться трещины, что может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тыс. кв. км - как два Нью-Йорка. Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год. В 2016 году на леднике с'появилась еще одна трещина - Геловінська.

В Антарктиде может отколоться айсберг площадью в 2 Нью-Йорка, - NASA В Антарктике на опытной станции погибли два человека
Новости Украины Антарктидаайсберг
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