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МОН збирається боротися з булiнгом в школах

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 01:09
Фото: засідання представників міністерств з питання буллінга в Україні (mon.gov.ua)
Фото: засідання представників міністерств з питання буллінга в Україні (mon.gov.ua)

Профільні міністерства будуть проводити тренінги для вчителів

Міністерство освіти і науки, спільно з Міністерством соціальної політики та Міністерством культури, створять план дій по запобіганню булінгe в навчальних закладах. Про це інформує прес-центр МОН.

"У нас багато напрацьованого методичного матеріалу, різних розробок за антибулінгу, але тепер потрібно об'єднати зусилля кожного для того, щоб все це належним чином застосовувати. Нашою метою є реально протидіяти такому явищу ще на початковому етапі в освітній сфері", - зазначила генеральний директор директорату інклюзивного та позашкільної освіти МОН Лариса Самсонова.

Профільні міністерства та громадські організації будуть проводити тренінги для вчителів по створенню комфортного освітнього середовища.

Підручники, лекції та тренінги дозволять навчати дітей толерантності та виявленню ознак насильницької поведінки.

Наголошується, що Мінсоцполітики розробляє концепцію щодо протидії булінгу. У Міністерстві культури запропонували поширювати матеріали з антибулінгу в бібліотеках, які підпорядковані відомству.

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Теги публікації: МОН, школа, насилие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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