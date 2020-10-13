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МОН рекомендует учебным заведениям перейти на дистанционное обучение до 15 ноября

Автор: РБК-Украина

Образовательные учреждения, подразделения образования органов местного самоуправления могут самостоятельно определять, когда устанавливать каникулы. Главное, чтобы в течение учебного года продолжительность каникул составляла не менее 30 дней.

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Об этом заявил в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Также МОН рекомендует учебным заведениям установить дистанционное обучение до 15 ноября независимо от цвета карантинной зоны.

"Учитывая то, что дети меньше болеют, но они являются потенциальными переносчиками этой инфекции, это решение (о дистанционном обучении - ред.) не является принудительным, скорее имеет рекомендательный характер", - сказал Шкарлет.

По его словам, образовательные учреждения, подразделения образования органов местного самоуправления имеют автономию и могут самостоятельно определять, когда будут каникулы.

Ранее в МОН рассказали, будут ли рекомендовать закрыть детские сады из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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