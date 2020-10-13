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МОН рекомендує закладам освіти перейти на дистанційне навчання до 15 листопада

Автор: РБК-Україна

Освітні заклади, підрозділи освіти органів місцевого самоврядування можуть самостійно визначати, коли встановлювати канікули. Головне, щоб упродовж навчального року тривалість канікул становила не менше 30 днів.

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Про це заявив т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Також МОН рекомендує закладам освіти встановити дистанційне навчання до 15 листопада незалежно від кольору карантинної зони.

"Враховуючи те, що діти менше хворіють, але вони є потенційними переносниками цієї інфекції, це рішення (про дистанційне навчання - ред.) не є примусовим, скоріше має рекомендаційний характер", - сказав Шкарлет.

За його словами, освітні заклади, підрозділи освіти органів місцевого самоврядування мають автономію і можуть самостійно визначати, коли будут канікули.

Раніше у МОН розповіли, чи будуть рекомендувати закрити дитячі сади через ситуацію з коронавірусом в Україні.

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