В МОН разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны

Министерство образования и науки продолжает разрабатывать новые алгоритмы вступительной кампании в условиях войны. Механизм сдачи вступительных экзаменов находится на финальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета .

Он напомнил, что Верховная Рада поддержала законопроект об одноразовом изменении алгоритмов поступления в университеты. Сейчас порядок зачисления в заведения высшего образования и сдачи экзаменов находится на стадии разработки.

Для проведения экзаменов будет использоваться информация, которую абитуриенты подавали во время регистрации для прохождения ВНО.

Регистрация участников вступительных испытаний продлится до 9 апреля 2022 года на сайте УЦОКО.