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В МОН разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны

Фото: глава МОН Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство образования и науки продолжает разрабатывать новые алгоритмы вступительной кампании в условиях войны. Механизм сдачи вступительных экзаменов находится на финальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.

Он напомнил, что Верховная Рада поддержала законопроект об одноразовом изменении алгоритмов поступления в университеты. Сейчас порядок зачисления в заведения высшего образования и сдачи экзаменов находится на стадии разработки.

Для проведения экзаменов будет использоваться информация, которую абитуриенты подавали во время регистрации для прохождения ВНО.

Регистрация участников вступительных испытаний продлится до 9 апреля 2022 года на сайте УЦОКО.

Напомним, более подробную информацию о вступительной кампании-2022 и внешнем независимом оценивании можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныВступительная кампания