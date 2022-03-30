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У МОН розробляють нові правила вступної кампанії в умовах війни

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Україна, Середа 30 березня 2022 14:09
У МОН розробляють нові правила вступної кампанії в умовах війни Фото: очільник МОН Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство освіти та науки продовжує розробляти нові алгоритми вступної кампанії в умовах війни. Механізм складання вступних іспитів знаходиться на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МОН Сергія Шкарлета.

Він нагадав, що Верховна Рада підтримала законопроект про одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів. Наразі порядок зарахування до закладів вищої освіти та складання іспитів знаходиться на стадії розробки.

Для проведення іспитів буде використовуватися інформація, яку абітурієнти подавали під час реєстрації для проходження ЗНО.

Реєстрація учасників вступних випробувань триватиме до 9 квітня 2022 року на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, детальнішу інформацію про вступну кампанію-2022 та зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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