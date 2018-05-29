МОН разрабатывает Стратегию инновационного развития по опыту Израиля, - Гриневич

Минобразования сейчас изучает опыт Израиля в сфере инноваций

Министерство образования и науки (МОН) Украины разрабатывает Стратегию инновационного развития Украины, которая будет учитывать израильский опыт. Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич на научной министерской конференции в Израиле передает пресс-служба МОН.

По ее словам, Минобразования имеет две стратегических задачи, которые должны дать толчок развитию инноваций: создание Стратегии инновационного развития Украины и написания Закона "О трансфере технологий".

"В действующей системе функционирования сферы науки в Украине научные результаты - это интеллектуальная собственность университетов и научных учреждений, которые их создали. Сейчас не существует условий для коммерциализации имеющихся научных результатов. Именно это должен исправить новый Закон "О трансфере технологий", - сказала Гриневич.

Также она добавила, что Минобразования сейчас изучает опыт Израиля в сфере инноваций.

"Мы хотим использовать эти наработки для написания Стратегии инновационного развития", - рассказала Гриневич.

Также она добавила, что недавно был подписан протокол относительно распределения полномочий в сфере инноваций между МОН и Минэкономразвития. Так, МОН будет формировать инновационную среду в учебных и научных заведениях, а Минэкономразвития будет находить пути для коммерциализации изобретений.

Напомним, 18 мая 2018 года первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр образования Лилия Гриневич подписали протокол о распределение полномочий в сфере инноваций и договорились о ключевых направлениях сотрудничества.

В задачу МОН входит создание условий для подготовки изобретателей и формирования инновационной среды в школах, вузах, научных учреждениях и тому подобное. Минэкономразвития обеспечит условия для коммерциализации изобретений.