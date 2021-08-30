В МОН рассказали, когда закончится учебный год 2021-2022 в школах

"Образовательный процесс в школах начинается в День знаний - 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что структуру и продолжительность учебных недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса должны определить педагогические советы в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Указано, что в условиях пандемии обучение при необходимости может происходить дистанционно.