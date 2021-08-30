У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік 2021-2022 у школах

"Освітній процес у школах розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що структуру і тривалість навчальних тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу повинні визначити педагогічні ради в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Вказано, що в умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися дистанційно.