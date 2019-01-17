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В МОН прокомментировали открытие производства в отношении Гриневич

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 18:06
В МОН прокомментировали открытие производства в отношении Гриневич
Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

В МОН отметили, что Гриневич не знала, что суд обязал НАБУ открыть производство против нее

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не знают о сути заявления, по которому принято решение об открытии дела против главы МОН Лилии Гриневич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В МОН отметили, что Гриневич не знала о том, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство против нее, и узнала об этом из СМИ. В ведомстве также добавили, что не получали обращений от правоохранителей или адвокатов заявителя относительно указанного производства.

"Министерству образования и науки Украины и лично министру Лилии Гриневич ничего не известно о сути заявления, по которому принято упомянутое вами решение Соломенского районного суда города Киева. О наличии обвинений мы узнали из СМИ и нашли решение суда в открытом Государственном реестре судебных решений. Имя заявителя в решении суда не указано. Поэтому никакого представления, чем вызвано упоминание министра образования и науки в заявлении неизвестного нам заявителя к НАБУ, мы не имеем", - заявили в МОН, отметив, что готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть дела против главы украинского правительства Владимира Гройсмана и министра образования и науки Лилии Гриневич.

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Новости Украины Лилия ГриневичМОН
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