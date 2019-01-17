У МОН прокоментували відкриття провадження щодо Гриневич

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

У МОН зазначили, що Гриневич не знала, що суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження щодо неї

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що не знають про суть заяви, за якою ухвалено рішення про відкриття справи проти глави МОН Лілії Гриневич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У МОН зазначили, що Гриневич не знала про те, що суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження щодо неї, і дізналася про це із ЗМІ. У відомстві також додали, що не отримували звернень від правоохоронців чи адвокатів заявника щодо вказаного провадження.

"Міністерству освіти і науки України та особисто міністру Лілії Гриневич нічого не відомо про суть заяви, за якою ухвалене згадане вами рішення Солом’янського районного суду міста Києва. Про наявність звинувачень ми дізналися зі ЗМІ та знайшли ухвалу суду у відкритому Державному реєстру судових рішень. Ім’я заявника в рішенні суду не вказане. Тому жодного уявлення, чим спричинена згадка міністра освіти і науки в заяві невідомого нам заявника до НАБУ, ми не маємо", - заявили в МОН, зазначивши, що готові надати правоохоронцям всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити справи проти глави українського уряду Володимира Гройсмана та міністра освіти і науки Лілії Гриневич.