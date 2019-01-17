ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МОН прокоментували відкриття провадження щодо Гриневич

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 18:06
У МОН прокоментували відкриття провадження щодо Гриневич
Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

У МОН зазначили, що Гриневич не знала, що суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження щодо неї

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що не знають про суть заяви, за якою ухвалено рішення про відкриття справи проти глави МОН Лілії Гриневич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У МОН зазначили, що Гриневич не знала про те, що суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження щодо неї, і дізналася про це із ЗМІ. У відомстві також додали, що не отримували звернень від правоохоронців чи адвокатів заявника щодо вказаного провадження.

"Міністерству освіти і науки України та особисто міністру Лілії Гриневич нічого не відомо про суть заяви, за якою ухвалене згадане вами рішення Солом’янського районного суду міста Києва. Про наявність звинувачень ми дізналися зі ЗМІ та знайшли ухвалу суду у відкритому Державному реєстру судових рішень. Ім’я заявника в рішенні суду не вказане. Тому жодного уявлення, чим спричинена згадка міністра освіти і науки в заяві невідомого нам заявника до НАБУ, ми не маємо", - заявили в МОН, зазначивши, що готові надати правоохоронцям всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити справи проти глави українського уряду Володимира Гройсмана та міністра освіти і науки Лілії Гриневич. 

Школярам, які довгий час хворіють, дозволили навчатися у лікарні Бізнесмени почали інвестувати в привабливість робітничих професій, - Гриневич
Новини України Лілія ГриневичМОН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся