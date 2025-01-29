МОН прогнозує зменшення кількості першокласників на третину: що про це відомо

У Міністерстві освіти та науки (МОН) озвучили невтішний прогноз. Йдеться про те, що через п'ять років кількість першокласників у школах України може знизитись на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці міністра освіти та науки Надії Кузьмичової у коментарі Укрінформу.
Експерт розповіла, що згідно з прогнозами МОН, кількість першокласників у 2029 році буде щонайменше на 30% меншою, ніж цього року. Вона додала, що громадам у всіх регіонах України потрібно готувати мережі шкіл до такого сценарію вже зараз.
"Кількість тих дітей, які зараз навчаються у першому класі проти тих, які вчаться у сьомому, менша на понад 30%. І якщо взяти статистику народжуваності останніх років, то до 2029 року у перший клас підуть ще на 30% менше діток, ніж зараз вчаться у першому класі", - пояснила заступниця міністра.
Кузьмичова наголосила, що будувати майбутню інфраструктурну політику потрібно "спираючись на ці дані".
Вона зазначила, що йдеться передусім про підготовку існуючої мережі закладів освіти до нових реалій, оскільки на перше місце потрібно ставити якість надання освітніх послуг.
"Ми можемо далі продовжувати замовчувати й перебувати в ілюзії, що майже 13 тисяч шкіл по Україні мають потенціал для життя. Це може бути політично вигідною позицією. Та чи відповідає це дійсності? Ні, звичайно", - повідомила посадовиця.
За її словами, більше ніж 50% шкіл в Україні вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей.
"А далі буде ще менше. І все це впливає на якість освіти", - додала Кузьмичова та нагадала, що головну роль в оптимізації мережі шкіл мають відігравати саме громади.
Вона зазначила також, що при цьому необхідно спиратись не на існуючі будівлі (які залишились з часів Радянського Союзу), а на мережу з погляду можливості надати дітям громади якісну освіту - щоб у майбутньому вони були конкурентноздатними на ринку праці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.
За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.
Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.
Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.
Читайте також, які нововведення у сфері освіти були заплановані минулий навчальний рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.