МОН прогнозує зменшення кількості першокласників на третину: що про це відомо

У Міністерстві освіти та науки (МОН) озвучили невтішний прогноз. Йдеться про те, що через п'ять років кількість першокласників у школах України може знизитись на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці міністра освіти та науки Надії Кузьмичової у коментарі Укрінформу.

Чому в МОН прогнозують зменшення кількості першокласників

Експерт розповіла, що згідно з прогнозами МОН, кількість першокласників у 2029 році буде щонайменше на 30% меншою, ніж цього року. Вона додала, що громадам у всіх регіонах України потрібно готувати мережі шкіл до такого сценарію вже зараз.

"Кількість тих дітей, які зараз навчаються у першому класі проти тих, які вчаться у сьомому, менша на понад 30%. І якщо взяти статистику народжуваності останніх років, то до 2029 року у перший клас підуть ще на 30% менше діток, ніж зараз вчаться у першому класі", - пояснила заступниця міністра.

Кузьмичова наголосила, що будувати майбутню інфраструктурну політику потрібно "спираючись на ці дані".

Вона зазначила, що йдеться передусім про підготовку існуючої мережі закладів освіти до нових реалій, оскільки на перше місце потрібно ставити якість надання освітніх послуг.

"Ми можемо далі продовжувати замовчувати й перебувати в ілюзії, що майже 13 тисяч шкіл по Україні мають потенціал для життя. Це може бути політично вигідною позицією. Та чи відповідає це дійсності? Ні, звичайно", - повідомила посадовиця.

За її словами, більше ніж 50% шкіл в Україні вже зараз мають наповненість 200 і менше дітей.

"А далі буде ще менше. І все це впливає на якість освіти", - додала Кузьмичова та нагадала, що головну роль в оптимізації мережі шкіл мають відігравати саме громади.

Вона зазначила також, що при цьому необхідно спиратись не на існуючі будівлі (які залишились з часів Радянського Союзу), а на мережу з погляду можливості надати дітям громади якісну освіту - щоб у майбутньому вони були конкурентноздатними на ринку праці.